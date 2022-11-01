В США не исключили, что КНДР проведет ядерные испытания во время саммита G20

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, "трудно предсказать", что именно может стать "спусковым крючком" для лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы отдать такой приказ

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают того, что КНДР может провести испытания ядерного оружия во время саммита Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, может ли Пхеньян устроить испытания ядерного оружия в эти дни.

"Мы уже давно говорим, что они могут провести ядерное испытание в любое время, - заявил он. - В целом я бы сказал, что наша озабоченность по поводу возможности проведения ядерного испытания [КНДР] остается на высоком и неизменном уровне".

Кирби отметил, что "трудно предсказать", что именно может стать "спусковым крючком" для лидера республики Ким Чен Ына, чтобы отдать такой приказ.