Пентагон: возобновление военных инспекцией США на Украине не означает присутствие войск

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сотрудники военного атташата США в Киеве не будут принимать какое-либо участие в боевых действиях

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники военного атташата США в Киеве будут принимать участие в инспекциях на территории Украины, касающихся поставок американского вооружения, однако они не будут находиться на линии фронта и принимать какое-либо участие в боевых действиях, их присутствие не следует расценивать как наличие войск США на украинской территории. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

Его попросили прокомментировать появившиеся ранее сообщения о возобновлении инспекций с участием американских военных. В частности, его попросили пояснить, можно ли воспринимать их поездки по украинской территории как то, что военные США вновь находятся на Украине. "Мы очень четко говорили, что у нас нет боевых подразделений на Украине. Никакие военные США не проводят боевые операции на Украине", - ответил Райдер. "Это сотрудники, задача которых - осуществлять сотрудничество в области безопасности и предоставления помощи в составе военного атташата", - пояснил он. "Мое понимание заключается в том, что они будут очень далеко от каких-либо боевых действий на линии фронта", - добавил он.

В свою очередь, как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей американских властей, к настоящему времени американские чиновники смогли провести только две очные проверки того, как используются поставляемые Украине вооружения. В целом проверки затронули только 10% от 22 тыс. единиц вооружений, которые были направлены США на Украину. При этом, по утверждению американской стороны, они пока не зафиксировали каких-либо случаев незаконного использования или передачи этих вооружений третьей стороне.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.