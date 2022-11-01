В Греции сообщили, что практически никто из российских туристов не приехал летом в страну

Это связано с антироссийскими санкциями, отметил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 1 ноября. /ТАСС/. Туристическая отрасль Греции пострадала от антироссийских санкций, потому что летом практически никто из России не приехал в страну, а почти все россияне вместо этого отправились в Турцию. Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис, слова которого приводит его пресс-служба, во вторник в Таллине после встречи с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Мицотакису задали вопрос о том, приемлемо ли для него с точки зрения морали, что Греция позволяет российским гражданам приезжать в страну в качестве туристов во время военных действий России на Украине. "Мы в принципе не поддерживали горизонтальный (распространяющийся на все страны - прим. ТАСС) запрет на посещение Евросоюза россиянами, но у нас, Греции, действительно были последствия, в том числе и как у туристического направления, от того, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что этим летом практически никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели путешествовать, отправились в Турцию. Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно", - сказал Мицотакис.

Его также спросили о военной помощи Греции Украине, которую Афины, по мнению журналиста, оказали не на таком же уровне, как Берлин или Париж. "Мы оказали большую военную поддержку Украине, - ответил Мицотакис. - Не буду по понятным причинам вдаваться в подробности, но украинцы очень довольны той помощью, которую мы им предложили, и претензий к ее оказанию не было".