Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии

Соединенные Штаты готовы отреагировать в случае необходимости, отметило агентство

ТАСС, 1 ноября. США обеспокоены угрозами в адрес Саудовской Аравии со стороны Ирана и готовы отреагировать в случае необходимости. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США.

"Мы встревожены <...> угрозами, и мы находимся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами", - отметил представитель СНБ США, слова которого приводит агентство.

Он также подчеркнул, что США намерены без колебаний защищать свои интересы и партнеров в регионе.

Как сообщает Reuters, представитель СНБ выступил с таким заявлением после публикации газеты The Wall Street Journal, согласно которой, Саудовская Аравия поделилась данными разведки с США о планах Ирана напасть на цели в королевстве. В свою очередь США, Саудовская Аравия и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил, отмечает газета.