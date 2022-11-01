Канада к 2025 году доведет ежегодную миграционную квоту до 500 тыс. человек

В заявлении министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства отмечается, что вновь прибывших будут размещать на всей территории Канады, в том числе в отдаленных небольших поселениях

ОТТАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады рассчитывает с 2025 года принимать по 500 тыс. иммигрантов ежегодно. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канадского министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства.

"В прошлом году в Канаду прибыли более 405 тыс. новых жителей - это самый большой ежегодный показатель за все время", - отмечается в документе. В 2023 году власти страны планируют довести число разрешений на въезд для иммигрантов до 465 тыс., в 2024 году - до 485 тыс., а в 2025 года миграционная квота вырастет до 500 тыс. человек. В заявлении отмечается, что вновь прибывших будут размещать на всей территории Канады, в том числе в отдаленных небольших поселениях.

Данных по миграционной квоте на 2022 год в сообщении министерства не приводится, но ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что в этом году в североамериканскую страну прибудут более 400 тыс. новых жителей, в том числе с Украины.