В Баку заявили о разоблачении незаконного формирования, подконтрольного спецслужбам Ирана

По данным Службы госбезопасности Азербайджана, задержанные были вывезены через территорию третьих стран в Тегеран, а оттуда переброшены в Сирию, где их привлекали к военным учениям, обучали правилам применения разного огнестрельного оружия и тактике ведения боев

БАКУ, 1 ноября. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщила во вторник о разоблачении незаконного вооруженного формирования, созданного под контролем спецслужб Ирана.

"Службой госбезопасности проводится комплексное расследование в связи со случаями тайного привлечения иранскими спецслужбами граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны, финансированием и направлением их деятельности, использованием против интересов государственной безопасности страны. <...> В ходе проведенных оперативно-поисковых мероприятий к следствию были привлечены 19 граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в военных учениях незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ.

По данным ведомства, у членов группировки, "созданной под контролем спецслужб Ирана", обнаружены и изъяты многочисленные улики, свидетельствующие об их участии в военных учениях незаконных вооруженных формирований, различная запрещенная к распространению на территории республики литература, пропагандирующая радикальные, религиозно-экстремистские взгляды. В сообщении уточняется, что задержанные были вывезены через территорию третьих стран в Тегеран, а оттуда переброшены в Сирию, где их привлекали к военным учениям, обучали правилам применения разного огнестрельного оружия и тактике ведения боев.

Как следует из сообщения, в ходе следствия было выявлено, что руководство группировкой было поручено ряду граждан Азербайджана, которые в 2018 году были приговорены к аресту за аналогичные преступления, объявлены в международный розыск и скрываются в настоящее время на территории Ирана.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 ("Участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях") Уголовного кодекса Азербайджана.