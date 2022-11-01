Комитет ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе

Документ поддержали 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил во вторник проект российской резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе", передает корреспондент ТАСС с места событий. Документ поддержали 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Теперь проект будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре.

Соавторами выступили еще 18 государств.

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН также одобрил российский проект резолюции "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". За документ выступили 124 делегации, против - 48, воздержались девять стран. Его, как ожидается, рассмотрит Генассамблея полного состава в декабре.

Кроме того, комитет без голосования одобрил российский проект резолюции "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности".