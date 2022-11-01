Джонсон сообщил, что посетит климатическую конференцию ООН в Египте

Бывший премьер-министр Великобритании добавил, что тема экологии "вызывает у него особенный интерес"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что посетит 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) после того, как был приглашен страной, где пройдет форум, - Египтом. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Sky News.

"Я буду очень рад поехать", - сказал экс-премьер, добавив, что тема экологии "вызывает у него особенный интерес".

По оценке газеты The Daily Telegraph, это решение должно увеличить давление на нынешнего главу британского правительства Риши Сунака. Он ранее сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии, которое будет проходить в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Представитель премьера пояснила это "неотложными обязательствами на родине". Однако позже канцелярия главы кабмина не исключила, что Сунак все же доедет до Египта и что все будет зависеть, насколько правительство продвинется в подготовке нового бюджетного послания. 17 ноября кабинет Сунака должен представить обновленную экономическую программу, направленную на преодоление кризиса и последствий неудачных решений предыдущего премьер-министра страны Лиз Трасс.

Ожидалось, что Трасс, подавшая в отставку 20 октября, посетит Шарм-эш-Шейх и будет участвовать в климатическом саммите, который в прошлом году принимало Соединенное Королевство. Ранее стало известно, что COP27 не посетит и король Великобритании Карл III, который собирался поехать на конференцию. По данным британских СМИ, именно правительство Трасс настояло на том, чтобы Его Величество, много лет посвятивший различным природоохранным инициативам, не отправлялся в Египет. Утверждалось, что это связано со спорной экологической политикой предыдущего кабинета.