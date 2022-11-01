Турция передала Украине сведения об озабоченности России атакой в Севастополе

Украинские глава Минобороны Алексей Резников и министром инфраструктуры Александр Кубраков "сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей", отметил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Анкара передала Киеву сведения об озабоченности Москвы в связи с нападением в Севастополе 29 октября. Об этом сообщил во вторник журналистам в Анкаре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы поделились [с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым] как нашими взглядами, так и озабоченностью господина [министра обороны России Сергея] Шойгу. Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде", - отметил турецкий министр.