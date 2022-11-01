Госдеп: на встрече глав МИД G7 в Германии обсудят идею потолка цен на нефть из России

Как сообщила и.о. главного заместителя помощника секретаря по делам международных организаций Нарисса Кук, ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября обсудит с коллегами из стран Группы семи вопросы, касающиеся проведения РФ специальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) рассмотрят на встрече в ФРГ 3-4 ноября в том числе идею введения предельных цен на российскую нефть. Об этом заявил во вторник и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке на встречу госсекретаря Энтони Блинкена.

"Определенно было много тесной координации с ЕС и с европейскими партнерами на двусторонней основе относительно ответа на вторжение России на Украину", - сказал он. "И среди различных мер имеется, конечно же, также идея потолка цен, и <...> я уверен, что другие наши партнеры по G7, не только европейские, будут стремиться продолжить эту дискуссию", - сказал он.

Как сообщила на спецбрифинге и.о. главного заместителя помощника секретаря по делам международных организаций Нарисса Кук, ожидается, что Блинкен в четверг обсудит с коллегами из стран Группы семи вопросы, касающиеся проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. В этот же день они будут говорить об "общей заинтересованности в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе".

В пятницу участники встречи в Мюнстере проведут консультации о "продолжающихся протестах в Иране и жестком ответе со стороны режима". "В числе других тем обсуждения будут вопросы, касающиеся региональной стабильности, инфраструктуры, энергетики и климата в Центральной Азии", - отметила Кук. Блинкен проведет встречи с коллегами на тему "стратегических вызовов для Группы семи и Африки". На них затронут вопросы, касающиеся якобы связанных с проведением РФ СВО "последствий для всего мира" с точки зрения "продовольственной и энергетической безопасности". Ожидается, что по итогам встречи в Мюнстере будет подготовлено совместное заявление.

Потолок цен

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе чуть больше 60 долларов за баррель. Согласно изложенной руководителем американского финансового ведомства информации, Запад пытается "сдержать в максимально возможной степени рост цен на энергоносители, на продовольствие" в условиях нынешних глобальных потрясений и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать способности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", также заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.