Партия Нетаньяху "Ликуд" занимает первое место на досрочных выборах в Израиле

Объединение получит 30 мандатов в 120-местном парламенте

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля), политсила "Еш атид" нынешнего премьера Яира Лапида идет второй. Такие данные приводятся в экзитполе государственного телеканала Kan, распространенном после закрытия участков для голосования.

Согласно этим данным, "Ликуд" получает 30 мандатов в 120-местном парламенте, а "Еш атид" набирает 22 мандата. Следом располагается крайне правая религиозная партия "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича, которая может рассчитывать, по данным экзитпола Kan, на 15 мест. За ней следует блок "Государственный лагерь" нынешнего министра обороны Бени Ганца, который набирает 10 депутатских мандатов.

О коалиции

Блок политических сил во главе с партией "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху может создать правительственную коалицию по итогам досрочных выборов.

Согласно этим данным, "Ликуд" с близкими партиями могут рассчитывать на 62 мандата в 120-местном парламенте. Помимо политсилы Нетаньяху, которой экзитпол Kan обещает 30 мест, в эту коалицию, как ожидается, войдут партии "Религиозный сионизм" (15 мест, согласно этому же экзитполу), ШАС (10 мест), "Объединенный иудаизм Торы" (семь мест).

По данным Kan, глава "Ликуда" Нетаньяху уже провел во вторник вечером первые переговоры с лидерами партий правого блока, которые потенциально могут войти в его будущую правительственную коалицию.

Идущая на втором месте партия "Еш атид" нынешнего премьер-министра Яира Лапида, согласно тому же экзитполу, получает 22 мандата. Вместе с потенциальными союзниками эта политическая сила может рассчитывать на коалицию в составе 54 депутатов, то есть менее половины состава Кнессета.

Между тем еще перед выборами аналитики прогнозировали, что основная борьба развернется вокруг того, кто из политиков сможет добиться формирования устойчивой правительственной коалиции, контролирующей как минимум 61 из 120 мест в Кнессете. В противном случае в Израиле снова могут быть назначены перевыборы, как это уже дважды случалось с 2019 года.

Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили во вторник. По их итогам определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер. Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.