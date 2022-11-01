В США сообщили об обсуждении в Москве ситуации с работой посольств

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Соединенные Штаты считают, что даже во время напряженности и конфликтов важно поддерживать каналы связи друг с другом

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. США обсуждают с Россией возможности взаимного частичного снятия ограничений работы посольств. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Работа нашего посольства в Москве для нас крайне важна. Мы считаем, что даже во время напряженности и конфликтов важно поддерживать каналы связи друг с другом, - сказал он. - Посольство США и Москве и посольство России в Вашингтоне продолжают работу. Сложности, конечно, есть, ограничения есть. Но мы работаем с Москвой, чтобы разобраться с некоторыми ограничениями и поддерживать возможности работы посольства в Москве, чтобы поддерживать линии связи с Москвой. Есть определенный набор тем, которыми может заниматься наше посольство в ежедневном режиме. Это консульская работа, незаконно задержанные граждане США, двусторонние вопросы".

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов в 2021 году Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая 2021 года уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам значительно замедлилась. С 1 августа 2021 года американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту 455 дипломатов за счет сотрудников из США.