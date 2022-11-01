Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Президент США объяснил свою ошибку тем, что в Ираке умер его сын

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, выступая во вторник в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

"Инфляция - это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России", - утверждал Байден. "Простите, война на Украине", - сразу исправился американский лидер. Трансляция выступления президента велась на канале Белого дома в YouTube.

"Я думаю об Ираке, потому что там умер мой сын. Из-за этого умер", - объяснил свою ошибку Байден. Его старший сын Бо Байден в 2008-2009 годах служил в Ираке. В 2015 году он умер в возрасте 46 лет от рака мозга после госпитализации в США. Президент ранее допускал, что причиной развития рака у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе в Ираке.

Во время этого же выступления Байден также по ошибке назвал обрушившийся недавно на Флориду ураган "Иэн" "Иваном".

Президент США в своих выступлениях часто допускает различные оговорки. В частности, в феврале в интервью телеканалу NBC он перепутал Афганистан с Украиной, а в марте, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", по ошибке назвал украинцев иранцами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.