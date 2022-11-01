Премьер Сербии подтвердила, что Вучич дал приказ сбивать вражеские беспилотники

Премьер-министр Сербии отметила, что беспилотники снимали две военные части республики в Наземной зоне безопасности

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подтвердила информацию сербских СМИ о том, что президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздушном пространстве страны.

Во вторник в интервью телеканалу РТС премьер сообщила, что из-за появления вражеских беспилотников в Наземной зоне безопасности по приказу президента были по тревоге подняты в воздух сербские МиГи. "Если это повторится, мы собьем эти летательные аппараты, это же бы сделало любое государство", - заявила Брнабич, не уточнив, какая страна направила дроны. Премьер отметила, что беспилотники снимали две сербские военные части в Наземной зоне безопасности, подчеркнув, что это вопрос безопасности сербов Косовое и Метохии.

Ранее сербское издание "Вечерне новости" сообщило, что президент Вучич отдал приказ сбивать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Приказ был отдан после того, как неопознанные БПЛА были обнаружены в небе в окрестностях города Рашка (вблизи административной линии с Косовом и Метохией).

Как сообщило Министерство обороны Сербии, военные гарнизоны в городе Рашка во вторник осмотрел вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич в сопровождении начальника Генштаба Милана Мойсиловича. Министр пообщался с военными, принимающими участие в учениях "Маневры-2022", и высказал убежденность, что "Армия Сербии готова выполнить любое задание и приказ верховного главнокомандующего".

Ранее во вторник ВС Сербии были приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Вучевич пояснил, что ситуация в Косове и Метохии напряженная, косовары начали исполнять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр отметил, что никто не хочет воевать, но армия готова выполнить любую задачу.

Наземная зона безопасности определяется соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Зона представляет собой пятикилометровую полосу вдоль 382-километровой административной линии между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией.