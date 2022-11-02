Шольц в разговоре с Эрдоганом высоко оценил приверженность Турции зерновой сделке

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию в регионе. Кроме того, глава правительства ФРГ высоко оценил приверженность Турции продолжению экспорта зерна с Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Олаф Шольц сегодня поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - отметил Хебештрайт. При этом он добавил, что глава правительства Германии и президент Турции обменялись мнениями о ситуации в регионе. "Канцлер высоко оценил приверженность Турции продолжению экспорта украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

В то же время, по словам Хебештрайта, Шольц "решительно отверг обвинения России в том, что Украина готовится применить <...> "грязную бомбу". "Канцлер и президент Турции согласились с тем, что ядерная риторика России безответственна", - утверждал представитель правительства Германии. "Федеральный канцлер и президент Турции договорились оставаться в тесном контакте о текущей ситуации с безопасностью", - заключил он.

Ранее во вторник лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".