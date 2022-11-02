Госдеп сообщил о выделении $47,6 млн на подготовку саперов на Украине

Специалисты будут заниматься разминированием территории и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США выделил $47,6 млн калифорнийской компании Tetra Tech на то, чтобы она провела подготовку украинских специалистов, которые должны будут заняться разминированием территории и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Как следует из документа, 30 сентября Госдепартамент выделил указанные средства Tetra Tech на то, чтобы она обеспечила помощь Украине в разминировании территории. Компания, в частности, должна содействовать расширению возможностей Киева в том, что касается "поиска и обезвреживания мин, неразорвавшихся или брошенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств".

Согласно данным ведомства, Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и "предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы". Уточняется, что суммарно Госдепартамент намерен выделить в течение года $91 млн на помощь Киеву в разминировании.

Как заявляли ранее должностные лица РФ, украинские формирования активно применяют мины "Лепесток" для дистанционного минирования районов, где проживают мирные жители.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.