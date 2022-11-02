Итоговая явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%

В общей сложности свои голоса отдали 4 843 023 гражданина страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Явка на досрочные парламентские выборы, проходившие во вторник в Израиле, составила 71,3%. Такие итоговые данные обнародовал в ночь на среду израильский ЦИК.

Согласно данным избиркома, в общей сложности свои голоса отдали 4 843 023 гражданина Израиля. Всего же правом голоса на нынешних выборах обладали, по данным ЦИК, 6,78 млн избирателей.

Как отмечает государственная радиостанция Kan, это самый высокий показатель явки на выборах в Израиле с 2015 года. На предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в марте 2021 года, итоговая явка составила 67,4%.

Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили во вторник. По их итогам определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер. Нынешний глава кабмина Яир Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.

Согласно данным первых экзитполов, обнародованных израильскими телеканалами, первое место на данный момент занимает партия "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху, которая может рассчитывать на 30 мандатов в 120-местном парламенте. На второй позиции располагается партия "Еш ашид" Лаида, которой социологи отводят от 22 до 24 мест в Кнессете. Для формирования же правительственной коалиции политикам потребуется привлечь на свою сторону как минимум 61 депутата.