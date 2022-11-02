СМИ: власти Италии приостановили рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине

По данным газеты Il Messaggero, это произошло "потому, что сначала необходимо согласовать списки с НАТО

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого, декрета об отправке оружия на Украину. Об этом во вторник сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

Они утверждают, что приостановка произошла "исключительно потому, что сначала необходимо согласовать [списки] с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Украины". "Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какие вооружения мы можем предоставить", - приводит издание слова источников.

Газета напоминает, что на ближайшие дни запланирован визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Рим, в ходе которого он встретится с премьер-министром Джорджей Мелони, а также с министром обороны, ближайшим соратником Мелони Гуидо Крозетто. Как пишет Il Messaggero, вместе со Столтенбергом итальянские власти, предположительно, будут определять список вооружений для Киева.

Газета указывает на проблемы, которые могут возникнуть. Издание утверждает, что Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Украиной, поэтому в случае их отправки Киеву Рим может лишиться своей системы защиты. Il Messaggero предполагает, что речь пойдет об иных системах вооружения. Другая проблема заключается в том, что итальянские власти еще не до конца поставили вооружения, перечисленные в четвертом и пятом межведомственных декретах. "Мы должны завершить работу, прежде чем приступить к новой", - приводит издание слова источников в министерстве обороны.

Мелони подтвердила намерение продолжать оказывать помощь Украине и в ходе выступления в парламенте, и в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Пакеты военной помощи всегда были засекречены, однако ранее газета La Repubblica выступила с утверждением, что в рамках последнего пакета предыдущего правительства Марио Драги Киеву были направлены наиболее современные самоходные артиллерийские установки.