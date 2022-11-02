Спецпосланник по климату будет представлять США на конференции COP27 в Египте

Джон Керри также посетит Абу-Даби и примет участие в региональном форуме, на котором обсудит пути ускорения перехода на чистые источники энергии

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американский спецпосланник Джон Керри будет представлять США на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 6-18 ноября. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, Керри, являющийся спецпосланником президента США Джо Байдена по вопросам, касающимся климата, "возглавит американскую делегацию на COP27". Как сообщил ранее Белый дом, Байден посетит этот форум 11 ноября. Он заострит внимание на необходимости принятия мер в сфере противодействия изменению климата.

Керри 3-4 ноября будет находиться в Лондоне, где проведет консультации с "должностными лицами и представителями частного сектора" по вопросам финансирования инициатив, касающихся климата. А 5 ноября он приедет в Абу-Даби для участия в региональном форуме, на котором обсудит пути ускорения перехода на чистые источники энергии.

Портал Axios сообщил в конце октября со ссылкой на источники, что Керри рассматривает возможность ухода из администрации Байдена. Отмечалось, что Керри может сделать это после COP27.