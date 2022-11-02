Представитель регулятора связи США посетил Тайвань

Стороны обменялись мнениями по вопросам устойчивости сети, информационных технологий и телекоммуникаций

ТАСС, 2 ноября. Член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр прибыл на Тайвань для участия в переговорах с представителями местного внешнеполитического ведомства и органа, отвечающего за коммуникации.

"Учитывая мою должность в FCC, я с нетерпением жду, в частности, углубления сотрудничества с Тайванем и обмена мнениями по вопросам устойчивости сети, информационных технологий и телекоммуникаций, которые жизненно важны для наших общих интересов в сфере безопасности", - сообщил он в интервью порталу Axios, опубликованном во вторник. Политик также отметил важность для США тайваньского производства чипов.

Внешнеполитическое ведомство Тайваня отказалось давать комментарии порталу Axios. Комиссия острова по коммуникациям на запрос издания о комментариях не ответила.

2-3 августа состоялся визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим в Тайбэе побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - одна из провинций КНР.