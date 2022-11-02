2 ноября, 00:00,
обновлено 2 ноября, 00:18

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
© KRT via AP Video, архив

Капитанов находящихся в регионе судов при обнаружении обломков ракеты попросили не приближаться к ним

ТОКИО, 2 ноября /ТАСС/. КНДР в среду произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

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Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе судна в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

По данным Береговой охраны Японии, запущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета, уже упала. Однако ее место падения не указывается. 

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который собирается анализом и сбором информации о новом ракетном пуске Пхеньяна. С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
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