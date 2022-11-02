Kyodo: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Запущенная КНДР в среду, предположительно, баллистическая ракета, упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Береговая охрана Японии в свою очередь предупреждает находящиеся в этом районе рыболовецкие суда о том, чтобы те не приближались к обломкам в случае их обнаружения.
Подробных данных о месте падения ракеты не приводится. Информация о каком-либо ущербе не поступала.
При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации о новом ракетном пуске Пхеньяна. С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.