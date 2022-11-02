Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет

Две баллистические ракеты пролетели от 150 до 200 км, заявил министр обороны Ясукадзу Хамада

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в среду запуском, предположительно, баллистических ракет. Об этом сообщил журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми, - подчеркнул глава оборонного ведомства. - В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

КНДР запустила по меньшей мере две баллистические ракеты в разных направлениях, которые пролетели от 150 до 200 км, сообщил Хамада.

"Одна ракета была запущена с востока Северной Кореи в восточном направлении. Ее высота полета составила 150 км, она пролетела 150 км. Вторая ракета была запущена также из восточной части Северной Кореи в юго-восточном направлении. Она пролетела 200 км, а максимальная высота полета составила 100 км", - сказал он.

Хамада также отметил, что запущенные ракеты КНДР могли обладать изменяемой траекторией полета. "В связи с этим мы намерены произвести дальнейший анализ для установления обстоятельств произошедшего", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее агентство Kyodo, сообщило, что запущенные ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.