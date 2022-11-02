Япония созовет национальный совбез в связи с пусками ракет КНДР

Также при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Япония созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР. Об этом журналистам в среду сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Мы созываем экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с ракетными пусками Северной Кореи", - сказал он.

Ранее при канцелярии Кисиды начал работать кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.