Экзитполы предрекли Нетаньяху победу на выборах

При этом глава партии "Ликуд" оптимистично осторожен

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы, ставшие уже пятыми в Израиле с весны 2019 года, прошли во вторник при высокой для такой частоты голосований явке в 71,3%, при том что в предыдущий раз в марте 2021 года этот показатель составил 67,4%. Как и в прошлый раз, экзитполы предсказывают победу главе партии "Ликуд" и нынешнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, который до июня 2021 года бессменно с 2009 года занимал пост премьера, но уступил его, так как не смог тогда сформировать устойчивую правительственную коалицию, контролирующую более 60 из 120 кресел в Кнессете.

В первом комментарии для журналистов вскоре после закрытия избирательных участков в 22:00 (23:00 мск) 1 ноября и публикации экзитполов Нетаньяху назвал их "хорошим стартом", но призвал "дождаться реального подсчета голосов". Выступая ночью в среду в штаб-квартире "Ликуд", политик заявил, что он и его однопартийцы "близки к большой победе". Такой осторожный оптимизм понятен, учитывая, что это уже пятые выборы за три с половиной года, а главный вопрос опять состоит в том, сможет ли Нетаньяху или его оппонент вообще собрать коалицию и сколько следующий кабмин сможет продержаться до новых досрочных выборов.

Идущая на втором месте партия "Еш атид" нынешнего премьер-министра Яира Лапида, согласно тому же экзитполу, получает 22 мандата. Вместе с потенциальными союзниками эта политическая сила может рассчитывать на коалицию в составе 54 депутатов, то есть менее половины состава Кнессета. Сам Лапид, выступая перед сторонниками после закрытия участков в среду ночью заявил, что "ничто не решится до тех пор, пока не будет подсчитан последний голос". Официально окончательные результаты выборов в Израиле по закону будут опубликованы 9 ноября.

Экзитполы показывают, что электоральный барьер в 3,25%, скорее всего, сможет преодолеть арабская партия "Балад", которая в таком случае получит четыре депутатских мандата, отобрав два у лагеря Нетаньяху. Радио Kan отмечает, что представители "Ликуд" уже обратились в ЦИК с заявлением о нарушениях на ряде участков, где голосовали сторонники этой партии, но там ответили, что пока подобная информация не подтверждается. При таком раскладе с партией "Балад" коалиция правых будет контролировать не более 60 мест в парламенте, чего недостаточно для формирования коалиции.

Коалиция ради правительства

За всю историю Израиля ни одной политической партии не удалось получить самостоятельно большинства в Кнессете, соответственно, для создания устойчивого правительства формируются коалиции.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что блоку противников Нетаньяху чистой победы на этих выборах однозначно добиться не удалось, но главный вопрос в том, сможет ли Нетаньяху вернуться к власти. Kan отмечает, что "решающей фазой" теперь является та, которая начнется по окончании подсчета голосов - "фаза переговоров по созданию коалиции".

Кандидата в премьер-министры, которому будет поручено формирование кабмина по итогам выборов, в соответствии с законом назначит после получения результатов и двухдневных консультаций с представителями партий президент Израиля Ицхак Герцог. Как правило, глава государства для этой задачи выбирает лидера партии с наибольшим числом депутатских мандатов, но сформировать кабинет он может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую как минимум 61 из 120 парламентариев.

У первого претендента на пост премьера по закону на формирование правительства будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней. Если ему не удастся собрать коалицию за указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней на выполнение той же задачи. Если и он не добьется успеха, весь состав Кнессета получит две недели на попытку сформировать кабмин, после чего в случае неудачи будет автоматически распущен, а перевыборы будут проведены через 90 дней. В этом случае главой переходного правительства до момента присяги нового премьера после шестых выборов останется Лапид, который занял премьерское кресло в июле после того, как ему передал полномочия главы кабмина Нафтали Беннет, возглавивший правительство чуть более чем за год до этого, сместив с этого поста Нетаньяху.

Наиболее вероятные сценарии

Если подсчет голосов подтвердит результаты экзитполов, Нетаньяху сможет до конца года сформировать правительство на основе самой правой коалиции в истории Израиля. Это будет означать, к примеру, невозможность каких-либо переговоров с палестинцами, активизацию поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан и, соответственно, рост напряженности в отношениях с нынешней американской администрацией, поддерживающей концепцию мирного урегулирования на базе создании двух государств.

В случае, если Нетаньяху не сможет создать кабмин, наиболее вероятным развитием событий будет проведение перевыборов, которые после завершения всей последовательности процедур в Кнессете, скорее всего, придутся на весну 2023 года и станут шестыми выборами в стране за четыре года.

В соответствии с законом Лапид будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге по итогам выборов нового кабмина.