Представители 36 стран обсудили в США меры по привлечению хакеров к ответственности

Они заявили, что будут пресекать попытки киберпреступников получать прибыль от осуществления атак

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Представители 36 стран, участвовавших в состоявшейся в Вашингтоне встрече, посвященной борьбе с киберпреступностью, обсудили меры, направленные на обмен информацией об угрозах в данной сфере и привлечение к ответственности хакеров. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Встреча прошла 31 октября - 1 ноября. В ней приняли участие представители Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Доминиканской Республики, Израиля, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кении, Литвы, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Республики Корея, Румынии, Сингапура, Соединенных Штатов, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР и Японии. Кроме того, отдельно пригласили представителей Еврокомиссии. Предыдущая такая встреча состоялась в Вашингтоне в прошлом году.

Как следует из заявления, представители стран "подтвердили общую приверженность повышению коллективной устойчивости к вирусам-вымогателям". Власти государств намерены принять меры с целью "привлечения к ответственности хакеров", применяющих эти средства, а также лишения их "безопасных убежищ". Участвовавшие во встрече страны намерены пресекать попытки киберпреступников получать прибыль от осуществления атак и активизировать обмен информацией об имеющихся угрозах.

Первую такую встречу на тему борьбы с хакерами Вашингтон провел в октябре 2021 года в онлайн-формате с участием представителей около 30 стран. На ней обсуждали вопросы предотвращения киберпреступлений, привлечения хакеров к ответственности, а также пресечения их попыток получить выкуп в криптовалюте. Государства, участвовавшие в этой многосторонней встрече, согласились сделать совместные шаги для пресечения деятельности киберпреступников со своей территории, а также убеждать остальные страны принимать аналогичные меры. Россию в тот раз также не пригласили однако в вашингтонской администрации тогда допускали, что могут сделать это в будущем.