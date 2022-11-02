Обозреватель Newsweek выделила три повода для беспокойства в связи с помощью США Украине

В частности, Алисса Блэйкмор считает, что размер помощи Киеву со стороны Вашингтона в несколько раз превышает поддержку европейскими странами

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Помощь Соединенных Штатов Украине вызывает беспокойство, и тому есть как минимум три причины: высокие затраты на поддержку Киева, чрезмерное использование полномочий администрацией президента США Джо Байдена и отсутствие должного контроля за поставками вооружений на Украине. Такое мнение во вторник выразила в своей колонке для журнала Newsweek обозреватель Алисса Блэйкмор.

Во-первых, как указывает автор, размер помощи Украине со стороны США в несколько раз превышает поддержку Киева европейскими странами, при этом другие доноры в отличие от Вашингтона в настоящее время пересматривают объемы помощи. В целом США с момента инаугурации Байдена предоставили Киеву $18 млрд, а учитывая, что активные ассигнования начались с 2022 года, можно сказать, что Вашингтон переводит в этом году киевским властям порядка $2,5 млн в час, отмечает обозреватель.

Вторым поводом для беспокойства Блэйкмор считает чрезмерное использование администрацией Байдена своих полномочий по выделению средств для Украины. В частности, к настоящему моменту американский президент санкционировал выделение $10,9 млрд Украине без согласования этих средств с Конгрессом США, а сами законодатели расширили лимит по выделению финансирования исполнительной властью с $100 млн до $11 млрд. "Политики и чиновники пытаются заставить американское общество поверить, что они поддерживают добропорядочное, свободолюбивое правительство, однако пунктом назначения долларов налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции", - пишет автор.

В-третьих, отмечает обозреватель, лишь около трети военной помощи Украине достигает цели, а с 2015 года в стране наблюдается всплеск продажи оружия на черном рынке. "Механизмы контроля и обещания прозрачности, безусловно, воодушевляют. Однако реформы, которые давно напрашиваются, не будут реализованы за ночь", - констатирует Блэйкмор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.