Министерства обороны РФ и Белоруссии обсудили финансовое обеспечение вооруженных сил СГ

В Минобороны Белоруссии заявили, что встречи по вопросам финансового обеспечения вооруженных сил стран способствуют развитию дружественных отношений

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский обсудил с заместителем министра обороны России Татьяной Шевцовой вопросы финансового обеспечения вооруженных сил Союзного государства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам - начальник главного финансово-экономического управления Министерства обороны Беларуси провел встречу с заместителем министра обороны РФ Татьяной Шевцовой", - говорится в сообщении.

"В ходе встречи обсуждались вопросы финансового обеспечения вооруженных сил Союзного государства", - добавили в ведомстве.

В Минобороны Белоруссии отметили, что встречи по вопросам финансового обеспечения вооруженных сил Белоруссии и России проходят регулярно и способствуют дальнейшему развитию дружественных отношений.