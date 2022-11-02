Президент Боливии сменил военное руководство и сообщил об угрозе попытки госпереворота

Луис Арсе также заявил, что вооруженные силы "обязаны защищать законно избранное правительство и соблюдать конституцию"

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе сменил военное руководство страны и во время церемонии заявил об угрозе попытки госпереворота в стране. Об этом сообщила в среду газета Pagina 12.

"Сегодня они (инициаторы протестов в стране - прим. ТАСС) приводят в действие стратегию по повторению государственного переворота 2019 года <...> Это называется посягательством на национальную целостность. Задача вооруженных сил - защищать независимость и единство нашей территории", - приводит издание слова Арсе. В своем выступлении он не назвал, от кого исходит угроза госпереворота, но решение о перестановках было принято на фоне забастовок, которые продолжаются уже более 10 дней в департаменте Санта-Крус.

Глава государства подчеркнул, что вооруженные силы "обязаны защищать законно избранное правительство и соблюдать конституцию". По данным Pagina 12, назначенный командующим ВС Боливии генерал Уго Арандия заявил, что обязуется "действовать в соответствии с конституционными обязанностями" и защищать целостность государства.

Арсе также сменил начальника генерального штаба и командующих ВВС, ВМС и сухопутными войсками. Глава государства принял решение о перестановках на фоне забастовок, которые продолжаются уже более 10 дней в департаменте Санта-Крус. Организаторы акций протеста, которые поддерживают власти региона, требуют провести перепись населения в 2023 году, а не в 2024, как планирует правительство страны. Департамент Санта-Крус заинтересован в скорейшем проведении переписи, потому что рассчитывает на увеличение выделяемых из бюджета средств и квот на представительство в парламенте.

В ноябре 2019 года на тот момент президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Второй вице-спикер Палаты сенаторов (верхняя палата парламента) Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.