Апелляционный суд в Грузии оставил в силе приговор экс-гендиректору телеканала "Рустави 2"

Нику Гварамию приговорили к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, который приговорил экс-гендиректора грузинской телекомпании "Рустави 2", основателя и владельца телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамию к 3,5 годам тюрьмы за растрату средств ТВ. Приговор в среду зачитал судья Тбилисского апелляционного суда Мераб Джорбенадзе.

"Признать Нику Гварамию виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 220 уголовного кодекса Грузии (Злоупотребление полномочиями - прим. ТАСС), и в качестве меры и размера наказания избрать для него лишение свободы сроком на три года и шесть месяцев", - сказал Джорбенадзе.

Судья добавил, что у Гварамии есть право обжаловать решение в Верховном суде Грузии, а также обратиться с просьбой о помиловании к президенту.

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамию к трем годам и шести месяцам тюрьмы за растрату средств телеканала, связанную с покупкой автомобиля Porsche стоимостью €76,7 тыс. Обвинения Гварамии были предъявлены в августе 2019 года. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе, который в настоящее время является генеральным директором телекомпании "Формула".

Гварамия возглавлял "Рустави 2" с 2012 по 2019 год. В июле 2019 года его уволил владелец телеканала Кибар Халваши. В 2019 году он основал оппозиционный телеканал "Мтавари архи" и возглавлял его до попадания в тюрьму.