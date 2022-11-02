Чавушоглу заявил, что Турция надеется на достижение договоренностей по зерновой сделке

По словам главы МИД Турции, он дважды в последнее время общался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и на переговорах РФ высказывала свои требования, касающиеся вопросов безопасности

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что в Анкаре рассчитывают на урегулирование ситуации с зерновой сделкой и возобновление ее реализации на основе договоренностей, достигнутых в июле в Стамбуле.

"Мы надеется на достижение договоренностей по возобновлению зерновой сделки", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции в Анкаре.

По словам турецкого министра, он дважды в последнее время общался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и на переговорах РФ высказывала свои требования, касающиеся вопросов безопасности. "У России есть ряд требований применительно к безопасности после нападения на ее корабли. Было сообщено об обращениях, которые РФ в этой связи направила в ООН. Кроме того, говорилось о проблемах, касающихся преград для экспорта из России сельхозпродукции и удобрений. Зерно и удобрения не находятся в списке санкций, суда, которые его перевозят, не могут войти в порты, получить необходимое обслуживание из-за проблем со страхованием и финансированием", - сказал Чавушоглу.

Он сообщил, что Турция направила инициативы, касающиеся возможности экспорта российской сельхозпродукции, США и ООН. "Весь мир нуждается в зерне и удобрениях, надеюсь решение будет найдено", - отметил глава турецкого МИД.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание Эрдогана на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не обеспечила выполнение задачи по доставке продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".