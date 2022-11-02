Германия заявила, что выступает за справедливое распределение в ЕС бремени помощи Украине

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что "существуют серьезные опасения, что Киев не сможет погасить кредиты ЕС", поэтому необходимо предоставлять гранты

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Берлин требует от Брюсселя "справедливого распределения бремени" оказания финансовой помощи Украине. Об этом в среду заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times.

"Решение правительства ФРГ передать Украине грант в размере €1 млрд следует рассматривать как часть помощи всего европейского сообщества, но необходимо справедливо распределять бремя помощи", - заявил глава Минфина.

Сейчас ЕС разрабатывает планы предоставить помощь Киеву в 2023 году объемом до €18 млрд в виде кредитов. Страны "обсудят [3 ноября], как собрать данную сумму", информирует издание.

По словам Линднера, "существуют серьезные опасения, что Киев не сможет погасить кредиты ЕС", поэтому необходимо предоставлять гранты.

Как сообщила 25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2023 году Украине потребуется от €3 до €5 млрд в месяц (€36-60 млрд в год) только на текущие бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий. Из них Евросоюз готов ежемесячно предоставлять по €1,5 млрд.