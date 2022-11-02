СМИ: победа Лулы да Силвы в Бразилии может укрепить позиции России на мировой арене

Обозреватель журнала Newsweek Брендан Коул считает, что политик, вероятно, сделает акцент на отношениях с развивающимися экономиками, объединенными в БРИКС, куда, помимо Бразилии, входят Россия, Индия, Китай и ЮАР

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Приход к власти в январе 2023 года Луиса Инасиу Лулы да Силвы, победившего во втором туре президентских выборов 30 октября, может укрепить позиции России на международной арене. Такое мнение выразил во вторник обозреватель журнала Newsweek Брендан Коул.

"Бразилия традиционно не занимает чью-либо сторону в конфликтах, которые не затрагивают ее напрямую. Лула да Силва еще не делал никаких конкретных заявлений по поводу своего внешнеполитического курса. Однако политик, вероятно, сделает акцент на отношениях с развивающимися экономиками, объединенными в БРИКС, куда, помимо Бразилии, входят Россия, Индия, Китай и ЮАР", - пишет он. Коул полагает, что Лула да Силва, будучи кандидатом от Партии трудящихся, хоть и находится по иную сторону политического спектра, чем действующий лидер государства Жаир Болсонару, все же может занять союзную с РФ позицию.

В августе экс-глава МИД Бразилии и советник Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим подверг критике антироссийские санкции США и заявил, что в случае избрания Лула да Силва не присоединится к этим мерам, напоминает автор. А сам экс-президент в интервью газете "Тайм" ранее заявил, что ЕС и США должны были гарантировать, что Украина не станет членом НАТО.

"Заявления Лулы да Силвы придали дополнительную убедительность словам [президента РФ Владимира] Путина о том, что в агрессии Россию обвиняет Запад, а глобальный юг занимает другую позицию", - приводит Newsweek мнение заместителя директора Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Джонатана Эйала, который также отметил, что на тот момент бразильский политик обладал большей свободой в своей риторике, так как не возглавлял страну.