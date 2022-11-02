2 ноября, 09:05,
обновлено 2 ноября, 09:13

Минск и Москва начали подготовку к проведению учения "Щит Союза - 2023"

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза - 2023". Об этом в среду сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза - 2023", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны Белоруссии и Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи.

"Обсудим основы замысла совместного оперативного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2023", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году", - добавил Хренин. 

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БелоруссияРоссия
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