Иранский министр заявил, что Тегеран и Москва никогда еще не были так близки во взглядах

Исламская республика и Россия должны использовать этот потенциал, уточнил Джавад Оуджи

ТАСС, 2 ноября. Иран и Россия никогда прежде не были так близки друг к другу во взглядах и должны использовать свои возможности и потенциал сотрудничества с наибольшей выгодой. Такую оценку дал в среду в Тегеране министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Он вернулся из Грозного, где возглавлял иранскую сторону на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую сторону представлял заместитель председателя правительства Александр Новак.

"Исламская Республика Иран и Россия, возможно, до сих пор не были так близки во взглядах, - цитирует министра агентство ISNA. - Исламская республика и Российская Федерация должны использовать этот потенциал и возможности, которыми обладают обе страны, с максимальной пользой".

"Последние несколько месяцев у нас были различные интенсивные встречи в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, судоходства, здравоохранения, промышленности и торговли в рамках рабочих групп в Тегеране и в Москве, - указал министр. - К счастью, они привели к успешному проведению заседания. Мы подписали контракты в области нефти и газа и разработки месторождений с российскими компаниями на сумму более $4 млрд, а также подписали меморандум о взаимопонимании на сумму почти $40 млрд. Обсуждение этого меморандума серьезно ведется Национальной компанией по газу и переработке, мы надеемся, что оно приведет к заключению контракта к концу этого - началу следующего года".

Оуджи также отметил договоренности в области газового свопа и нефтепродуктов. По его словам, в ближайшее время должно быть достигнуто понимание по железнодорожным проектам Решт - Астара и Гармсар - Инче - Бурун.