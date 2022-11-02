Спецназ Азербайджана начал учения близ южных границ страны

Пресс-служба Минобороны республики сообщила, что поднятые по сигналу тревоги воинские части покинули пункты постоянной дислокации и были выведены в оперативные районы

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения спецназа Азербайджана начали учения близ южных границ страны. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны, подготовка воинских частей сил специального назначения началась в районах, расположенных вблизи южных границ Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, поднятые по сигналу тревоги воинские части покинули пункты постоянной дислокации и были выведены в оперативные районы. "Привлеченные к учениям части и подразделения военно-воздушных сил, ракетных и артиллерийских войск сосредоточены в обозначенных аэродромах и районах. Было организовано взаимодействие с другими родами войск", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, согласно плану, на следующих этапах подготовки подразделения спецназа будут выполнять ряд задач во взаимодействии с ВВС, а также обеспечивающими их подразделениями ракетных и артиллерийских войск.

В рамках учений проводятся проверки отдельных видов специальной подготовки подразделений спецназа, добавили в военном ведомстве Азербайджана.