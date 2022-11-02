СМИ: часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок

По данным газеты ABC, образ коррупции на Украине может негативно отразиться на европейских инвестициях на восстановление страны, а также нанести ущерб процессу вступления в Евросоюз

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Часть оружия, которое западные страны поставляют Украине, оказывается на черном рынке. Об этом пишет в среду испанская газета ABC.

Издание приводит в пример отправку Финляндией военной помощи Киеву, о части из которой не было предоставлено подробностей из соображений национальной безопасности. В этой связи газета уточняет, что отсутствие прозрачности привело к контрпродуктивным последствиям. В частности, ранее комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Альгрен признавал, что часть отправленного на Украину оружия могла оказаться в руках преступных группировок.

Как пишет издание, не только финские правоохранительные органы подозревают, что коррупция на Украине негативно влияет на как минимум часть поставок оружия. Так, на прошлой неделе Госдепартамент сообщил, что американское руководство намерено усилить контроль над распространением на Украине поставляемого западными странами оружия во избежание его попадания на черный рынок. Опасения, связанные с поставками Киеву оружия, также высказывали в Интерполе и Европоле.

Газета отмечает, что обнаружение части оружия в Финляндии вызвало большое беспокойство в странах Северной Европы, но не повлияло на волю их правительств продолжать оказывать Украине военную помощь. Тем не менее, как считает издание, образ коррупции на Украине может негативно отразиться на европейских инвестициях на восстановление страны, а также нанести ущерб процессу вступления в Евросоюз.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.