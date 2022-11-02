Додон обвинил Кишинев в попытках надавить на СМИ и юстицию с помощью западных посольств

По словам экс-президента Молдавии, во главе прокуратуры, антикоррупционного центра и спецслужб "находятся бывшие сотрудники неправительственных организаций Фонда Сороса, напрямую управляемые западными посольствами"

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии с помощью посольств стран Запада хотят вмешаться в работу системы Минюста и СМИ страны, чтобы дискредитировать протест оппозиции. Такое мнение в среду выразил экс-президент страны Игорь Додон.

"Массовые информационные вбросы последних дней направлены на дискредитацию политических сил, борющихся с правящим режимом, и на то, чтобы оправдать дальнейшее усиление полицейского государства [президента Молдавии] Майи Санду. Уже готовы проекты законов, дающих дополнительные полномочия Службе информации и безопасности Молдавии по прослушке любого гражданина без соответствующего решения суда. Такого не было никогда ранее. На основании появившейся информации хотят запретить все протесты и закрыть всех неугодных политиков", - прокомментировал он в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, во главе прокуратуры, антикоррупционного центра и спецслужб "находятся бывшие сотрудники неправительственных организаций Фонда Сороса, напрямую управляемые западными посольствами".

"Это предательство интересов страны. Органы юстиции в Молдове контролируются извне. У нашей страны сегодня нет независимого правосудия. И Майя Санду тоже получает прямые указания от посольств", - уверен Додон.

На прошлой неделе посол США Кент Логсдон опубликовал новый санкционный список лиц, составленный Минфином США с целью "противодействовать постоянным злонамеренным кампаниям влияния правительства Российской Федерации и системной коррупции в Молдавии". В списке 9 физических и 12 юридических лиц, в том числе лидер партии "Шор" Илан Шор и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. В заявлении Минфина также упомянут Додон и партия мэра Кишинева Ивана Чебана "Национальное альтернативное движение". Однако они не были включены в санкционный список.