Законопроект об Избирательном кодексе Белоруссии может поступить в парламент к концу года

Председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нижней палаты парламента Валентин Семеняко оценил степень готовности законопроекта "очень высоко"

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Внесение на рассмотрение Палаты представителей доработанного законопроекта об изменении Избирательного кодекса Белоруссии для рассмотрения его в первом чтении может состояться до конца года. Об этом в среду заявил председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нижней палаты парламента Валентин Семеняко.

"После доработки мы будем готовы его внести на рассмотрение в Овальный зал. Если оценивать по времени, то в течение двух месяцев, я вижу, реально можно его внести на рассмотрение в первом чтении. Реально можно это сделать до конца года", - приводит слова депутата агентство БелТА.

Семеняко подчеркнул, что оценивает степень готовности законопроекта "очень высоко". По словам парламентария, в документе "учтены как требования обновленной конституции, так и правоприменительная практика и современные тенденции в мире в избирательном законодательстве".

В настоящее время в Белоруссии завершается общественное обсуждение законопроектов об изменении Избирательного кодекса и о Всебелорусском народном собрании (ВНС). По словам председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, законопроект о ВНС может быть принят "в текущем году в первом чтении, а в начале следующего года - во втором чтении". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что законопроект о ВНС "необходимо принять не позднее марта 2023 года".