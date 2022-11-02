Бербок заявила, что ФРГ не должна повторять старые ошибки, выстраивая отношения с Китаем

Глава МИД Германии назвала Китай "партнером по глобальным вопросам" и одновременно с этим "системным соперником"

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает, что Берлин не должен делать старые ошибки, выстраивая отношения с Пекином. Об этом она заявила в среду в Самарканде в интервью немецкому телеканалу Welt.

"После 24 февраля (начала специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС) мы живем в другом мире, - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях с Китаем. - Ошибки, сделанные [в отношениях] с Россией, мы не должны повторять".

Бербок назвала Китай "партнером по глобальным вопросам" и одновременно с этим "системным соперником".

Германия оказалась на пороге энергетического кризиса, поскольку не получает российский газ по "Северным потокам". ФРГ собирается в будущем делать ставку на поставки сжиженного газа по морю, но приемные терминалы еще не построены. Одностороннюю зависимость от российских энергоресурсов называют одной из ключевых ошибок предыдущих правительств ФРГ при канцлере Ангеле Меркель.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Это будет первая личная встреча Шольца с руководством Китая после его вступления в должность канцлера. В поездке, по словам Хебештрайта, главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня, такие как совместные усилия в борьбе с изменением климата, ситуация на Украине и напряженность в регионе Восточной Азии.