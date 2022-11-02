В Туркмении назвали развитие связей с Россией приоритетом для внешней политики республики

Как отметила председатель комитета верхней палаты парламента по международным вопросам Мяхри Бяшимова, в настоящее время все большее значение в развитии сотрудничества двух стран приобретают межпарламентские связи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Развитие многопланового сотрудничества с Россией носит приоритетный характер для внешней политики Туркмении, заявила в среду председатель комитета верхней палаты парламента Туркмении по международным вопросам Мяхри Бяшимова.

"Всестороннее развитие многоплановых связей с Российской Федерацией выступает в числе приоритетных векторов внешней политики нейтрального Туркменистана", - сказала она, выступая в Москве на круглом столе "Межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России: направления и приоритеты" с участием парламентариев двух стран.

По словам депутата, Ашхабад проводит внешнюю политику, основанную на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. Бяшимова обратила внимание, что Туркменистан выступает с глобальной инициативой "Диалог - гарантия мира", направленной на решение международных проблем мирными средствами. "Хочу отметить, что Российская Федерация твердо и неизменно поддерживает наши предложения на международной арене", - сообщила она. Как отметила Бяшимова, в настоящее время все большее значение в развитии сотрудничества Туркмении и России приобретают межпарламентские связи.

В свою очередь председатель комитета по международным и межпарламентским связям нижней палаты парламента Туркмении Мердан Туваков подчеркнул, что благодаря решениям лидеров Туркмении и России создаются новые возможности для расширения и укрепления взаимодействия двух государств.

1 ноября начался официальный визит главы верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Россию. В ходе визита было подписано соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и верхней палаты парламента Туркмении.