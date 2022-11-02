В Белоруссии будут судить участников ликвидированных независимых профсоюзов

Судебные процессы начнутся в ноябре в районных судах Минска

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Судебные процессы над участниками ликвидированных по искам генерального прокурора Белоруссии отраслевых независимых профсоюзов начнутся в ноябре в районных судах Минска. Об этом свидетельствует расписание судебных заседаний, опубликованное на сайте Верховного суда Белоруссии.

По информации инстанции, процесс по делу бывшего заместителя председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Михаила Громова начнется 3 ноября в суде Первомайского района Минска. Его обвиняют по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. По этой же статье 11 ноября в суде Заводского района начнется процесс по делу участника Свободного профсоюза металлистов Виталия Чичмарева, а 14 ноября в суде Московского района рассмотрят дело участницы этого же профсоюза Янины Малаш.

25 ноября Минский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении лидеров профсоюза РЭП Василия Береснева, Геннадия Федынича и Вячеслава Орешко. Их обвиняют в призывах к мерам ограничительного характера и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Также обвиняемым инкриминируют разжигание социальной вражды, создании экстремистского формирования либо участие в нем.

В июле нынешнего года Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности негосударственных профсоюзов. По искам генерального прокурора суд прекратил деятельность Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов". В решении суда говорится, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе "руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания".