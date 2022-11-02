Токаев утвердил смягчение наказания для 1,5 тыс. участников беспорядков в Казахстане

После принятия закона "Об амнистии" из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц - в течение следующих полгода

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в среду закон "Об амнистии", который предполагает смягчение наказания для 1,5 тыс. участников произошедших в начале января беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание. Лицам, совершившим тяжкие преступления, сокращаются назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления - наполовину.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц.

По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. человек. Ранее депутат Сената (верхней палаты) парламента Владимир Волков отмечал, что из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц - в течение следующих полгода. При этом более 170 лиц, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будут освобождены от уголовной ответственности и наказания.

По словам парламентария, окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет приниматься судом в индивидуальном порядке.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в ходе этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.