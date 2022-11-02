В МИД Армении назвали не союзническими заявления Лукашенко об отношениях Еревана и Баку

Президент Белоруссии ранее заявил, что не видит необходимости отправлять дополнительных наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о процессе нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также о ситуации на границе не являются союзническими. Об этом во вторник заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Не считаем уместным комментировать сумбурные, необоснованные заявления президента Белоруссии, которые не имеют ничего общего с логикой переговоров, а также не являются союзническими и партнерскими, ставят под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем выразил недоумение, почему в ситуацию на армяно-азербайджанской границе втягивают Евросоюз и ОБСЕ, назвав это "определенной игрой". Он также добавил, что не видит необходимости отправлять дополнительных наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.