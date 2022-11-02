Эксперт считает, что Запад ошибся, решив, что одержал победу над Россией в ООН

Заместитель директора Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джонатан Эйал заявил, что на глобальном юге распространено убеждение в том, что РФ вынудили начать конфликт на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Страны Запада ошибочно рассуждали, что смогли одержать победу над Россией в ООН. Об этом журналу Newsweek во вторник заявил заместитель директора Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Джонатан Эйал.

По его мнению, "западные дипломаты могли бы преподнести как великую победу" мартовское голосование Генеральной Ассамблеи ООН, которая в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине. Но вместо этого голосование лишь "замаскировало очень крупный провал с точки зрения объяснения западной позиции". Эйал отмечает, что на глобальном юге распространено убеждение в том, что Россию вынудили начать конфликт на Украине, и, кроме того, в мире ощущается обида на Запад и на его "колониальное прошлое". "Это гораздо сильнее, чем любые подозрения в адрес России", - убежден эксперт.