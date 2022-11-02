Посол Британии в США выступила за решение конфликта на Украине дипломатическим путем

Однако Карен Пирс считает, что сначала Россия должна отвести свои войска

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Посол Великобритании в Соединенных Штатах Карен Пирс считает, что у конфликта на Украине должно быть дипломатическое разрешение, однако считает, что сначала Россия должна отвести свои войска. Такое мнение она высказала в среду на конференции, организованной порталом "Аксиос" в столице США.

"Необходимо, чтобы на определенном этапе у этого конфликта было дипломатическое разрешение", - сказала Пирс. Она добавила, что, чтобы это произошло, Россия должна прекратить делать "то, что она делает", отвести свои войска, и "быть готовой сесть [за стол переговоров] с серьезным настроем".

Она при этом напомнила позицию США и Великобритании, что окончательное решение о подобных переговорах должны принимать сами украинцы.

Как подчеркнула ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, российское руководство "всегда было привержено дипломатическим методам разрешения конфликта".

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.