Госдеп считает, что запуски КНДР угрожают стабильности в регионе

Представитель Госдепартамента США заявил, что страна стремится к диалогу с Пхеньяном

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что осуществленные Пхеньяном новые запуски ракет угрожают миру и стабильности в регионе, Вашингтон стремится к диалогу с КНДР, а также будет пытаться ограничить ее возможности в разработке новых вооружений. Об этом заявил ТАСС в среду представитель Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты осуждают запуск КНДР баллистических ракет и ее безрассудное решение запустить ракету к де-факто морской границе с Республикой Корея. Запуски являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, единогласно принятых СБ, они угрожают миру и стабильности в регионе, - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы по-прежнему добиваемся серьезного и стабильного диалога с КНДР, но КНДР отказывается от него".

"Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой, и мы продолжим тесно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы ограничить возможности Севера работать над незаконными программами создания вооружений и угрожать стабильности в регионе", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Ранее южнокорейская сторона сообщила о многократных запусках ракет военными КНДР, в том числе противовоздушных. Отмечалось, что также КНДР провела артиллерийский обстрел по условным целям в буферной зоне в Японском море, было выпущено около 100 снарядов. При этом одна из баллистических ракет малой дальности КНДР была направлена в сторону южнокорейского острова Уллындо, она упала вблизи южнокорейских территориальных вод к югу от северной разграничительной линии, которую Сеул считает фактической границей. На острове была объявлена воздушная тревога впервые за почти шесть лет. В ответ на пуски южнокорейские самолеты запустили три ракеты "воздух - земля" в море к северу от северной разграничительной линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Корейском полуострове напряженная, Кремль призывает стороны к спокойствию, чтобы избежать эскалации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон и Сеул начали самые масштабные в истории военные учения на Корейском полуострове, именно поэтому ситуация на полуострове обострилась.