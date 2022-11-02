В МВД Белоруссии не исключили попыток деструктивных сил возобновить протесты в стране

При этом замглавы ведомства Николай Карпенков отметил, что обстановка находится под полным контролем

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии не исключают попыток возобновления протестов, но готовы в полной мере противодействовать им. Об этом заявил в среду заместитель белорусского министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, подводя итоги состоявшегося в Могилевской области тактико-специального занятия по пресечению групповых неповиновений и массовых беспорядков в исправительном учреждении.

"Обстановка находится под полным контролем, но не исключаются попытки деструктивных сил возобновить протестную активность, в том числе с использованием объектов исправительной системы", - приводит слова замглавы МВД пресс-служба ведомства.

По словам Карпенкова, "военнослужащие успешно выполнили задачи по разрешению ситуаций с усложнившейся оперативной обстановкой, что еще раз доказывает готовность к решительным действиям, направленным на защиту граждан, предотвращение любых вызовов и угроз, откуда бы они ни исходили".

По информации пресс-службы МВД, в ходе мероприятия были отработаны различные варианты действий внутренних войск по локализации вооруженных экстремистов, освобождению заложников. Кроме того, в ходе занятия было акцентировано внимание "на тактику выявления групп боевиков, в том числе использовавших беспилотные летательные аппараты для разведки, доставки грузов и координации действий экстремистов", - отметили в милицейском ведомстве.