Россия и Белоруссия отработали сценарии развертывания и применения РГВ

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король сообщил, что все проводимые мероприятия - это лишь реакция на действия оппонентов

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия отработали различные сценарии развертывания и применения региональной группировки войск (РГВ). Об этом в среду сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король.

"С момента создания региональной группировки войск и сил Беларуси и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развертывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства. И здесь надо понимать, что все проводимые нами мероприятия - это лишь реакция на действия наших оппонентов. Все они сугубо оборонительные. Мы ни на кого не собираемся нападать", - приводит его слова агентство БелТА.

Король напомнил, что проводимые западными странами модернизация военных объектов, стягивание сухопутных и морских войск, ежегодные военные учения в Европе "прямо указывают, что коллективный Запад не стремится решать вопросы мирно".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявил о начале формирования РГВ, основу которой составят военнослужащие белорусских вооруженных сил. По словам Лукашенко, решение о задействовании группировки, которое было достигнуто в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, было вызвано обострением ситуации на западных границах Союзного государства. О прибытии в Белоруссию первых железнодорожных эшелонов с российскими военнослужащими Минобороны республики сообщило 15 октября. По информации оборонного ведомства Белоруссии, общая численность российских военнослужащих в РГВ составит около 9 тыс. военнослужащих, на территорию республики планируется перебросить около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов.