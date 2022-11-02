Иран сообщил, что направит делегацию в Вену для переговоров с МАГАТЭ

Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что в ходе переговоров стороны обсудят проблемные аспекты иранской ядерной программы, которые вызывают обеспокоенность у МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Иран в ближайшие дни направит делегацию в Вену для переговоров с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в среду заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Тегеране.

"Иранская делегация в ближайшие дни отправится в Вену, где проведет переговоры и консультации с представителями МАГАТЭ, - приводит слова министра агентство IRNA. - Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси достигли договоренности по этому вопросу".

Абдоллахиян отметил, что в ходе переговоров стороны обсудят проблемные аспекты иранской ядерной программы, которые вызывают обеспокоенность у МАГАТЭ.

В настоящее время МАГАТЭ ведет расследование о происхождении частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах в Иране. Требование предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ на эти объекты стало одним из ключевых условий для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 8 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Тегеран за отказ предоставить информацию о происхождении ядерного материала, обнаруженного на этих объектах. За документ проголосовали 30 государств - членов совета, Россия и Китай голосовали против, Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.